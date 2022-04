Gronau

Wie man einen Stummfilm zum Reden bringt? Mit Musik. Kantor Dr Tamás Szöcs demonstrierte das am Karfreitag in der Ev. Stadtkirche anhand des Films „Der Galiläer“. Vor über 100 Jahren gedreht, erzählt er die Passionsgeschichte in fünf Akten.

-mb-