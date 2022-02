Wie mit Angst gespielt wird, ist empörend

Sexualisierte Gewalt, Diskriminierung von Menschen, die nicht kirchenkonform leben, Machtmissbrauch – in der katholischen Kirche gibt es viele Probleme. Thorsten Brüggemann, leitender Pfarrer der St.-Agatha-Gemeinde in Epe hat dazu eine klare Meinung.

Pfarrer Thorsten Brüggemann zur Situation in der katholischen Kirche

Zwei Ereignisse haben die katholische Kirche in Deutschland in den vergangenen Tagen ordentlich durchgeschüttelt: Da war zum einen die Veröffentlichung des Missbrauchsgutachtens im Erzbistum München und Freising, in dem auch der emeritierte Papst Benedikt XVI. belastet wird.