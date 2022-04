Wintereinbruch – kein Aprilscherz

Der erste Blick am Freitagmorgen aus dem Fenster fühlte sich an wie eine große 1.-Aprilscherz-Verschwörung. Gut: Dass es schneien sollte, hatten die Wetterfrösche vorhergesagt. Aber dass der Schnee liegen bleiben sollte, hatten sie nicht gemeldet. Insofern wirkte der Anblick fast surreal: Garten, Nachbarhäuser und Straßenbäume in der Ferne schienen weiß getüncht. Der Amelandsweg – auf dem Weg zur Arbeit sah aus wie eine Wunder-Wunderlandschaft. Leider schmolz der Schnee bald wieder. Eindeutig kein Aprilscherz, dieses Aprilwetter . . .