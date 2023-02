„Wir brauchen mehr Freiheiten“

Karlheinz Busen sieht Wohlstand in Gefahr

Gronau

Als Bundestagsabgeordneter aus Gronau ist Karlheinz Busen in diesen Tagen vielfach hin und her gerissen. Der Liberale sieht seine Partei in der Regierungsverantwortung – und die ist mit Kompromissen verbunden. Gerade beim grünen Regierungspartner macht er Defizite aus, die für die Sicherung des Gemeinwohls problematisch seien.