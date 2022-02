„Wir brauchen Sie!“

Bis Freitag waren sie noch Azubis – jetzt sind die begehrte Fachkräfte mit Gesellenbrief: 26 Gesellen und eine Gesellin der Innung Sanitär, Heizung und Klimatechnik wurden in einer Feierstunde losgesprochen. Verschiedene Redner prophezeiten ihnen eine großartige Zukunft.

26 Gesellen sowie eine Gesellin aus der Innung für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Ahaus aus der Sommer- und Wintergesellenprüfung 2021/2022 wurden im Gasthof Bösing in Epe als Gesellen und Gesellin ausgezeichnet und erhielten im feierlichen Rahmen ihre Prüfungszeugnisse und Gesellenbriefe .

Neben Obermeister Ralf Sparwel, Kreishandwerksmeister Günther Kremer und Prüfungsvorsitzendem Bernd Banken gratulierten auch zahlreiche Ehrengäste allen erfolgreichen Absolventen und wünschten den jungen Fachkräften viel Erfolg im Beruf.

Absolventen und Ausbildungsbetriebe Foto: Die Absolventen (und ihre Ausbildungsbetriebe) aus dem Verbreitungsgebiet der Westfälischen Nachrichten, Sommer 2021: Matthias Gesenhues, Alstätte, Doedt GmbH & Co. KG Ahaus und Marek Kerne­beck, Gronau, Peter Münstermann GmbH, Heek. Winter 2021/22: Tobias Blommel, Gronau, Elanko Versorgungstechnik GmbH, Heek; Oleg Cernov, Gronau, UB Udo Buss GmbH & Co. KG, Gronau; Philipp Hörmann, Gronau, Marpert Heizungstechnik GmbH, Ahaus; Marius Kaluza, Gronau, Anton Hörmann GmbH, Gronau; Adrian Kaul, Nienborg, Bömer GmbH, Heek; Jan Raffael, Gronau, Bernhard Banken GmbH, Gronau und Abdalmshih Shrro, Gronau, Bernhard Wermert HTG Wermert, Gronau. ...

Die Festrede hielt der Gronauer Bürgermeister, Rainer Doetkotte. Er sagte darin an die jungen Gesellen gerichtet unter anderem: „Meine Damen und Herren, das Handwerk hat große Bedeutung für unsere Wirtschaft und für unsere Gesellschaft insgesamt. Es hat grundlegende Funktionen für Wertschöpfung, Beschäftigung und Ausbildung. Insbesondere in Zeiten des demografischen Wandels und des zunehmenden Mangels an jungen Fachkräften freue ich mich daher sehr für unsere Region und auch für unsere Stadt Gronau, dass wir heute 26 gut ausgebildete Fachkräfte im Handwerk begrüßen dürfen. Wir brauchen Sie!“

„Das Spektrum des Anlagenmechanikers ist sehr breit und vielfältig. Energiewende, Digitalisierung, Innovation und Komfort sind die Stichworte, die dieses Handwerk prägen und dafür sorgen, dass die neuen Gesellen hervorragende Berufsperspektiven haben“, sagte Ralf Sparwel. „Nun stehen uns diese jungen Menschen hier in der Region zur Verfügung, sie sind gesuchte Fachkräfte.“

Die drei Prüfungsbesten wurden während der Lossprechungsfeier geehrt: (von links nach rechts) Ralf Sparwel (Obermeister), Philipp Hörmann (Bester aus Gronau-Epe), Matthias Gesenhues (Drittbester aus Ahaus-Alstätte), Thomas Klein (Zweitbester aus Ahaus), Bernd Banken (Vorsitzender Gesellenprüfungsausschuss). Foto: Rainer Doetkotte

Einen besonderen Grund zur Freude hatten insgesamt sechs Gesellen. Drei, die als Prüfungsbeste ihre Ausbildung abgeschlossen haben und drei, die für die beste Berichtsheftführung prämiert wurden (und Geldpräsente erhielten.

Für die beste Prüfung wurde ausgezeichnet: Philipp Hörmann, Gronau vom Ausbildungsbetrieb Marpert GmbH, Gronau. Die zweitbeste Prüfung legte Thomas Klein, Ahaus vom Ausbildungsbetrieb Homölle GmbH, Ahaus ab. Für die drittbeste Prüfung wurde Matthias Gesenhues, Ahaus vom Ausbildungsbetrieb Doedt­ Gmbh & Co. KG, Ahaus ausgezeichnet.

Für das beste Berichtsheft wurde ausgezeichnet: Erster Marius Kaluza, Gronau vom Ausbildungsbetrieb Anton Hörmann, Gronau; Zweiter Philipp Hörmann, Gronau vom Ausbildungsbetrieb Marpert GmbH, Gronau; Dritter Lukas Wintershoff, Vreden vom Ausbildungsbetrieb Tenhumberg GmbH & Co. KG, Vreden.