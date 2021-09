Der Fußballverein Vorwärts Epe hat am Wochenende sein neues Funktionsgebäude eingeweiht und sich bei den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern bedankt.

Das neue Funktionsgebäude wurde am Freitagabend eingeweihtPastor Thorsten Brüggemann und Pfarrerin Sabine Kuklinski nahmen die Einweihung des neuen Gebäudes vor. Jonah Schepers mit Maskottchen Siggi und dem symbolischen Schlüssel zum Funktionsgebäude

„Nichts ist unmöglich“, begann Andreas Klümper vom Kernteam des Funktionsgebäudes Vorwärts Epe seine Begrüßungsrede. Nur: Das Mögliche braucht manchmal seine Zeit. So auch die Einweihungsfeier des neuen Gebäudes der Grün-Weißen. Sie musste zweimal wegen Corona verschoben werden. Bis zum vergangenen Wochenende.

Fast vier Jahre sind seit der Erteilung der Baugenehmigung vergangen. Der Verein setzte das Projekt mit enormen Eigenleistungen um. Seit November 2017 wurde bis Mitte 2020 fast jeden Samstag und Sonntag, aber auch in der Woche, unermüdlich ehrenamtlich am Wolbertshof gearbeitet. „Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, und der Weg war nicht immer einfach“, so Andreas Klümper.

Ein großes Dankeschön ging an alle ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die eine „Muskelhypothek“ in Höhe von vielen Tausend Euro gestemmt haben.

Spender und Sponsoren haben rund 60 000 Euro eingezahlt. Weiterhin waren zahlreiche Firmen dem Verein wohlgesonnen und zeigten das mit vielen Materialspenden. Über 100 ehrenamtliche Helfer beteiligten sich, über 3000 Meter Kabel und Leitungen wurden verlegt, über 70 hocheffiziente und effektiver LED-Leuchten montiert und eine Photovoltaikanlage errichtet.

Das Kernteam übergab mit den Worten „Wir haben es gemeinsam gebaut“, den Schlüssel an Stadionsprecher Jonah Schepers, der ihn stellvertretend für alle Mitglieder entgegennahm.

Viele Ehrengäste waren der Einladung gefolgt und von Vorsitzenden Thomas Buß willkommen geheißen: Bürgermeister Rainer Doetkotte, Sponsoren, Vertreter der Stadt Gronau, Fraktionsvorsitzende der SPD, WEG, und Linke sowie zahlreiche Ehrenamtliche und Vereinsmitglieder. Anschließend gab es Führungen durch das Gebäude, ein Buffet und ein geselliges Zusammensein.

Der Tag der offenen Tür am Samstag wurde bei strahlendem Sonnenschein gut besucht. Für die Kinder gab es eine Hüpfburg, Kinderschminken, das Teufelsrad und ein Fußballrodeo.

Das Freundschaftsspiel der Spielgemeinschaft der Altherren gegen die Traditionsgemeinschaft von Preußen Münster ging knapp mit 3:4 verloren.