“Wir hätten die Kunden vorher informieren sollen“

Muss man nun einen Vertrag mit Vodafone abschließen oder nicht, wenn man von den Stadtwerken gratis einen Glasfaser-Anschluss haben möchte? Auf die zuletzt auch im Rat geäußerten Vorwürfe an der Vorgehensweise der Stadtwerke Gronau in Sachen Glasfaseranbindung reagiert das Unternehmen.

„Aktuell sind für den Glasfaserausbau etwa 30 Personen im Tiefbau tätig. 200 Hausanschlüsse sind bereits komplett erstellt. Letzten Monat kamen noch über 80 weitere Hausanschlüsse dazu, und täglich werden es mehr – es geht voran“, kommentiert Stadtwerke-Pressesprecher Stefan Busch den aktuellen Stand und wertet diese Fortschritte als gut. Verstärkte Aktivitäten gibt es momentan in den ersten Ausbaugebieten, besonders auf der Füchter Straße, am Buschgarten, am Wehling-Schücking-Weg, auf der Steinfurter Straße/Bleeke und am Feldkamp/Postbrückenweg.

Auch das Vodafone-Vertriebsteam verzeichne gute Erfolge. „Unsere Berater haben schon mehr als 3000 Gespräche mit Anwohnern in Gronau und Epe geführt,“ so Christian Fütz, Vodafone-Projektleiter Glasfaser für Gronau und Epe. „Das Interesse an schneller Glasfaser und unseren Tarif-Angeboten ist sehr groß. Erfreulich viele Bürgerinnen und Bürger haben bereits einen Anschluss beauftragt.“

„Speziell zu drei Fragen gab es in den letzten Tagen leider Irritationen und Verunsicherungen,“ bedauert Busch. „Das bedauern wir sehr und möchten dazu gerne noch mal erläuternde Antworten geben.“

Gibt es einen Hausanschluss auch ohne weiteren Vodafone-Vertrag?

Stefan Busch: Ja, die Kunden können einen (Gratis-) Glasfaser-Hausanschluss beauftragen, auch ohne weitere Verträge für den aktiven Betrieb mit Internet und Telekommunikation abzuschließen. Der dazu notwendige Grundstücksnutzungsvertrag wird mit den Stadtwerken geschlossen. Eingeholt wird der Vertrag aber vom Stadtwerke-Partner Vodafone; in Kürze ist der Vertrag auch online abschließbar.

Was gilt für Kunden, die bereits eine Interessensbekundung abgegeben hatten?

Busch: Einige Stadtwerke-Kunden, die schon ihr Interesse an einem Glasfaser-Anschluss unverbindlich bekundet hatten, waren erstaunt, nun von Vodafone angesprochen zu werden. „Da waren wir ein bisschen voreilig. Wir hätten die Kunden vorher informieren sollen. Das bedauern wir wirklich sehr,“ erklärt Busch. „Das ist wohl unserer Vorfreude geschuldet, dass es nun endlich richtig losgeht.“ Wichtig in diesem Zusammenhang: Durch eine Interessensbekundung kommt noch kein Vertrag zustande – weder für einen Hausanschluss noch für Produkte. Die Stadtwerke haben darüber den Bedarf ermittelt, um die Ausbaureihenfolge festzulegen. Wir bitten alle, die ihr Interesse bereits bekundet haben, einen Grundstücksnutzungsvertrag abzuschließen, um einen Hausanschluss verbindlich zu beauftragen. Für die aktive Nutzung ist unabhängig davon ein Vertrag mit einem Telekommunikationsanbieter (Provider) zu schließen, falls gewünscht.

Gibt es eine feste Bindung an den Provider Vodafone, also kein Open Access?

Busch: „Die Stadtwerke haben in den Verhandlungen mit möglichen Partnern die schnellstmögliche Umsetzung von Open Access angestrebt. Gewonnen hat die wirtschaftlich beste Lösung für die Bürger. In den Verhandlungen mit verschiedenen Anbietern haben wir von Vodafone das Angebot mit dem eindeutig besten Preis-Leistungsverhältnis erhalten. So haben sich unser Aufsichtsrat und unsere Geschäftsführung gemeinsam für eine Partnerschaft mit Vodafone entschieden und diese im November 2021 vertraglich besiegelt.“ Der Partner Vodafone hat vertraglich zugesichert, ab der Fertigstellung des Netzes Ende 2025 auch anderen Anbietern zu ermöglichen, ihre Produkte auf dem Netz anzubieten (Open Access). Busch abschließend: „Wir hoffen, dass wir nun die entstandenen Verunsicherungen aus dem Weg räumen konnten. Wer noch Fragen hat, kann gerne bei den Stadtwerken anrufen, wenn es um den Hausanschluss geht. Die Kollegen von Vodafone beantworten alle Fragen zu den aktuellen Produkten gerne auch direkt. Viele Infos findet man auch schon auf unseren Websites.“