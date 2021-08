„Wir müssen die Bürger mitnehmen“

Gronau

Über Bäume wird zurzeit auf vielen Ebenen diskutiert. Sie können Menschen einerseits helfen, das Klima zu schützen und Folgen des Klimawandels besser abzufedern. Andererseits geht es vielen Bäumen derzeit schlecht, weil Menschen aus Wäldern monokulturelle Forste gemacht haben und diese Bäume nun Dürren und Schädlingen zum Opfer fallen. Forscher und Förster kommen dem „Geheimen Leben der Bäume“ auf die Spur, berichten von deren Vernetzung im Wood Wide Web, dem waldweiten Netz und ihren Möglichkeiten, mit ihrer Umwelt zu interagieren und sogar zu kommunizieren. In einer Serie wollen wir uns dem Thema in den nächsten Wochen widmen. Über Bäume in der Stadt und wie man sie besser schützen könnte, hat WN-Redakteur Frank Zimmermann mit Gabi Drees von den Grünen gesprochen.

Von Frank Zimmermann