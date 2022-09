Wirbel um Formulierung im Antrag der GAL/Linke-Fraktion

An der Idee der Fraktion GAL/Linke, öffentliche Parkplätze in der Stadt mit Fotovoltaik auszustatten, hatte kein Ratsmitglied am Mittwochabend grundsätzlich etwas auszusetzen. Wohl aber an einem Satz aus der Antragsbegründung: „Durch die Boykottpolitik der Bundesregierung gegen russische Energielieferungen ist es zu einem Anstieg der Energiepreise in ungeahntem Ausmaß gekommen“, hieß es dort. „Ich hätte brechen können über diese irrlichternde Begründung“, sagte Jörg von Borczyskowski (UWG). „Das ist eine Geschichtsklitterung Richtung Moskau.“ Der Verursacher der Krise sitze im Kreml.

