Wie der 17-jährige Geflüchtete Jabir Noory seinen Praktikumsgeberin beeindruckt hat

Vor gut einem Jahr kam Jabir Noory als Geflüchteter nach Deutschland – 16 Jahre alt und ohne seine Familie, die in Afghanistan blieb. Aus Furcht vor Repressalien des Taliban-Regimes sah sie keinen anderen Ausweg. Doch Jabir ergeht sich nicht in Selbstmitleid, er ist entschlossen, in Deutschland einen Neuanfang zu machen.

Hand aufs Herz: Wie würden Sie reagieren, wenn Sie die eigene Familie im Alter von 16 Jahren aus purer Sorge um Ihr Wohlergehen in ein Auto setzen würde, das Sie mit unbekanntem Ziel außer Landes bringt? Wie verzweifelt muss ein Vater, eine Mutter sein, um keinen anderen Ausweg zu sehen, Leib und Leben ihres minderjähriges Kindes zu schützen, als es auf diese Weise die Heimat entfliehen zu lassen? Genau dies ist Jabir Noory widerfahren.

Zwei Monate lang war der heute 17-Jährige, gebürtig aus der Stadt Bagram unweit der Hauptstadt Kabul stammende afghanische Jugendliche quer durch Vorderasien und Südosteuropa unterwegs, bis er Anfang November vergangenen Jahres im deutschen Lingen im Emsland ankam. Eine unbegleitete Flucht über Tausende Kilometer – ausgelöst durch das Terrorregime der Taliban. Und eine Flucht, die aus Sorge darüber erfolgte, dass ihm das gleiche Schicksal widerfahren könnte wie den beiden älteren Brüdern, die im von Extremisten geführten Land am Hindukusch gewaltsam umkamen. Mehr Dramatik geht kaum.

An die Stationen der schier endlosen Fahrt kann Jabir sich kaum erinnern. „Ich wusste zwischenzeitlich nie, wo ich war“, sagt er – und weniger die Worte selbst, sondern die Art und Weise, wie er sie spricht, lässt einen erstaunen. Denn der 17-Jährige sagt sie nicht nur in klarem, fast akzentfreiem Deutsch. Seine Worte offenbaren auch keinerlei Anflug von Selbstmitleid oder Bitterkeit.

Deutsche Sprache in kurzer Zeit erlernt

Das beeindruckt auch Birge von Bostel. Die stellvertretende Pflegedienstleiterin am St. Antonius-Hospital findet nur lobende Worte für Jabir, der just ein dreiwöchiges Schülerpraktikum im Pflegebereich des Krankenhauses absolviert hat. „Wir sind sehr froh, solche Praktikanten wie ihn hier bei uns begrüßen zu dürfen“, sagt sie. Jabir habe sich offen, wissbegierig und vor allem auch sehr zuverlässig gezeigt, berichtet die Pflegeleiterin. Nicht in jedem Fall selbstverständlich, weiß sie aus ihrer langjährigen Erfahrung mit Praktikanten.

Jabir habe ein sehr positiven Eindruck hinterlassen – und das in einer Lebenssituation, die viele andere als schwierig beschreiben würden. Nicht so Jabir. „Seine Mitarbeit war ein echter Gewinn für uns“, sagt Birge von Bostel. Sehr gerne würde sie den Geflüchteten zu einer Ausbildung als Pflegefachmann, so der neue Name der Krankenpflegeausbildung am Antonius-Hospital, wieder im Hause begrüßen. Doch der Reihe nach.

Was den jungen Afghanen, der derzeit den Status eines geduldeten Asylbewerbers in Deutschland hat, so auszeichnet, ist sein Wille, aus einer Situation, in der er (fast) komplett herausgetrennt aus seinem bisherigen Umfeld ist, das Beste machen zu wollen. Wo mancher resignierend mit dem Schicksal hadern würde, schaut der 17-Jährige nach vorn und arbeitet an sich und seiner Zukunft. Seine Familie, zu der er nur per Telefon Kontakt halten kann („Für Skype ist das Internet zuhause zu schlecht“), bestärkt ihn. Und er hat Erfolge aufzuweisen: Binnen weniger Monate hat der zuvor nur die afghanische Muttersprache Dari, ein Dialekt des Persischen, sowie ein wenig Englisch Sprechende die deutsche Sprache gelernt.

Seiner Deutschlehrerin an der VHS Ochtrup ist er sehr dankbar, dass sie nicht nachgelassen hat, ihn für die Schlüsselqualifikation eines jeden Geflüchteten zu machen. „Darüber hinaus habe ich mich über Youtube-Workshops und Handy-Übersetzungen auch selbst immer wieder geübt“, sagt der derzeit im Ochtruper Jugendhilfehaus Gabriel wohnende Jugendliche. Dort wird er zusammen mit aktuell weiteren 13 unbegleiteten Flüchtlingen, die alle zwischen 13 und 18 Jahre alt sind, betreut.

Berufliche Zukunft im Gesundheitswesen

Ziel der von den Eheleuten Christina und Johannes Bierbaum geführten Einrichtung ist es, die jungen Bewohner hin zu einem selbstständigen Leben und einer Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt zu führen. Jabir ist auf dem besten Weg dahin. Der 17-Jährige strebt den Hauptschulabschluss nach Klasse 10 am Hermann-Emanuel-Berufskolleg des Kreises Steinfurt an. Dessen Schüler wurde er schon kurz nach seiner Flucht – zunächst in einer Integrationsklasse, die er aber schon bald verlassen konnte, um fortan in einer Regelklasse zu lernen. Da Schülerpraktika elementarer Bestandteil der Berufsschulausbildung sind, hat sich Jabir intensiv darum bemüht. „Er hat sogar eine Bewerbung geschrieben“, betont Birge von Bostel.

Kurz vor dem Abschluss seines Praktikums, das er in der Urologie absolviert hat, ist Jabir in der Absicht bestärkt, eine berufliche Laufbahn im Gesundheitswesen anzustreben. Er hat nicht nur einen Einblick in Grundfertigkeiten eines Pflegefachmanns bekommen – wie zum Beispiel Puls messen, Blutzuckergehalt bestimmen oder den Blutdruck messen. Er hat auch gemerkt, dass ihm der Job mit Kontakt zu Menschen liegt. Im Sommer nächsten Jahres will er zunächst den Hauptschulabschluss nach Klasse 10 machen – und sich danach um einen Ausbildungsplatz am St.-Antonius-Hospital bemühen. Birge von Bostel hätte wohl bestimmt nichts dagegen, wenn sich ihre Wege, die jetzt zunächst auseinandergehen, wieder kreuzen würden ...