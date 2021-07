Wissenswertes aus zwei Jahren

Auch wenn man es sich heute vielleicht nicht vorstellen kann – irgendwann wird Corona Geschichte sein. Welchen Einfluss die Pandemie auf die Gronauer und Eperaner hatte, wird man dann aus Erzählungen erfahren und in Archiven nachlesen können – und im aktuellen Bürgerbuch, herausgegeben von Hanspeter Dickel. Die Ausgabe für die Jahre 2019/2020 ist just erschienen.

Der Schwerpunkt beschäftigt sich mit der Pandemie und deren Auswirkungen auf die Stadt und ihre Bewohner. So hat Karl-Heinz Hoffmann-Hansen Tagebuch geschrieben, aus dem es Auszüge zu lesen gibt.

Der Gronauer Sport, aber auch die Wirtschaftsunternehmen, die Weiterbildungseinrichtungen und viele mehr mussten lernen, mit dem Virus umzugehen. Davon berichteten mehrere Artikel.

Im Sportbereich gibt es Berichte über die „schnellen Schwestern vom TV Westfalia Epe“, die Tischtennis-Senioren-EM und die Badminton-WM, bei der es Erfolge für Gronauer Sportler gab.

Die Ergebnisse der Wahlen finden in dem Buch ihren Niederschlag ebenso wie die regelmäßigen Rubriken wie die Jahresrückblicke, Personenstandsnachrichten.

In der Rubrik Natur und Umwelt gibt es unter anderem Berichte über die Renaturierung der Dinkelniederung in Epe, die örtliche Bürger-Energiegenossenschaft und die Entstehung der Ortsgruppe „Fridays for Future“.

Beim Blick in die Geschichte wird an das Kriegsende von vor 75 Jahren erinnert. Auch die Ergebnisse der archäologischen Grabungen werden vorgestellt und eingeordnet.

Mobilstation, Machbarkeitsstudie der Bahntrasse Gronau – Bad Bentheim, das „neue Alte Rathaus“, Sauer-Orgel und Rockmuseum sind weitere Stichworte aus dem Inhaltsverzeichnis. Firmenporträts und wichtige Ereignisse aus örtlichen Vereinen runden das Buch ab. Es hat 304 Seiten mit 437 Abbildungen und ist für 14,90 Euro erhältlich.