Wo den Verzicht ansetzen ?

Auch wenn aktuell die Wiederaufnahme der Gaslieferungen über Nordstream 1 zu einer leichten Entspannung am Gasmarkt führt, wird im regelmäßig einberufenen Krisenstab der Stadtwerke das Marktgeschehen genau analysiert und mögliche Strategien festgelegt, teilt der Energieversorger auf Anfrage mit. „Hierzu haben wir Kontakt zu unseren größten Gaskunden aufgenommen und orientieren uns an den gesetzlichen Grundlagen sowie an den Vorgaben der Bundesnetzagentur“, sagt Herbert Daldrup, Centerleiter Technik.,Bei der Umstellung von Gas auf alternative Brennstoffe im Strom- und Wärmesektor, wie es jetzt im Gas-Notfallplan der EU vorgestellt wird, würden die Möglichkeiten für Gronau ebenfalls geprüft. Für die seit vielen Jahren mit Nahwärme versorgten Gebäude am Inselpark sowie die Wohngebiete Irma-Sperling-Straße und Hildegardring sei eine kurzfristige Umstellung technisch allerdings nicht möglich. Die dort eingesetzten Blockheizkraftwerke (BHKW) böten jedoch eine besonders effiziente Form der Energieversorgung, so Daldrup. Durch die gleichzeitige Produktion von Strom und Wärme werde ein wesentlich besserer Wirkungsgrad erreicht.,Für die Zukunft arbeiten die Stadtwerke an einer Wärmestrategie für das gesamte Netzgebiet. Ziel ist es, auch dort langfristige CO2-Einsparungen und neue Konzepte zu schaffen. Quartierslösungen mit Erdwärme oder Wasserstoff stellen dabei mögliche Alternativen dar.,Einsparmöglichkeiten von Energie in den Bädern stehen ebenfalls auf dem Prüfstand. Trotz neuer Lüftungsanlage im Hallenbad, der gemeinsamen Wärmezentrale vom Freibad Gronau und der Feuerwehr in Form eines BHKW sowie der bereits seit vielen Jahren auf LED umgestellten Beleuchtung im Hallenbad sind Themen wie die Absenkung der Wassertemperatur mögliche Szenarien. „Wir prüfen derzeit alle Optionen, um eine weitere Reduzierung der Energieverbräuche zu erreichen“, verweist Marion Brüning als Centerleiterin Vertrieb auf die intern geführten Überlegungen.