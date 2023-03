Wohnbebauung am Ort des ehemaligen Wäldchens

Seit dem Jahr 2019 ist das kleine Wäldchen an der Losser Straße Vergangenheit. Und es wird auch wohl in ähnlicher Form nicht wieder wachsen. Statt dessen können dort, wie das Verwaltungsgericht signalisiert hat, Wohngebäude entstehen.

Nicht überall dort, wo gleich mehrere Bäume dicht beisammenstehen, gibt es Wäldchen, die dauerhaft erhalten bleiben müssen. An der Losserstraße wurden die Bäume – wie in nahezu jedem Wald zulässig – gefällt und nicht wieder aufgeforstet. Der Landesbetrieb Wald und Holz führt das Areal nach wie vor als Waldfläche. Und auch im Flächennutzungsplan der Stadt Gronau sind die Parzellen so beschrieben. Statt dessen kann dort jetzt Wohnbebauung erfolgen. Allerdings findet in der Gronauer Kommunalpolitik auch angesichts von knappen Wohnräumen nur wenig Zustimmung.

Der Fall an der Losser Straße beschäftigt Politik und Verwaltung schon seit dem Jahr 2019 (wir berichteten mehrfach). Jetzt scheint allerdings Klarheit zu herrschen, was auf dem Areal grundsätzlich möglich sein wird – und was eben nicht, wie die Verwaltung den Mitgliedern des Ausschusses für Planen, Bauen und Denkmalschutz in dessen jüngsten Sitzung verdeutlichte.

Andere Auffassung

Wie die Verwaltung bereits in ihrer Sitzungsvorlage dargestellt hatte, ist die Auffassung des Verwaltungsgerichts eine andere als die, die bislang im Rathaus vorherrschte. Dort hatte man zunächst eine Bauvoranfrage abgelehnt.

„Für die planungsrechtliche Bewertung ist allein ausschlaggebend, ob es sich um eine Baulücke innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteils handelt, in der nach Lage und Ausdehnung davon auszugehen ist, dass die Waldeigenschaft den Bebauungszusammenhang nicht unterbricht“, teilt die Verwaltung in diesem Zusammenhang mit. Dies habe das Gericht nachvollziehbar bejaht. Für die Beurteilung, ob nach Paragraf 34 des Baugesetzbuches Baurecht bestehe, seien die Darstellungen des Flächennutzungsplans im Übrigen nicht maßgeblich. Im Gesetz wird unter diesem Paragrafen geregelt, dass sich im Innenbereich einer Kommune, in dem es keinen Bebauungsplan gibt, ein Neubau in seiner Art an der Umgebung zu orientieren hat.

Keine Wiederaufforstung einfordern

Nachdem die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen einen Antrag zur Aufstellung eines Bebauungsplans gestellt hatte, hat die Verwaltung auch Kontakt zum Landesbetrieb aufgenommen. Dieser teilte der Stadt mit, dass nach der Äußerung des Verwaltungsgerichts die Durchsetzung einer Wiederaufforstung als wenig erfolgreich angesehen und die Angelegenheit nicht weiter verfolgt werde.

Für Gabi Drees als Antragsstellerin war die Antwort nur bedingt befriedigend. „Wenn schon eine Bebauung, dann sollte dem Wohnungsmangel möglichst effektiv begegnet werden“, erklärte die Ratsfrau der Grünen. Ziel müsse es sein, möglichst viel Wald zu erhalten, einen Kompromiss zu finden.

Baulücke angepasst schließen

„Die Baulücke springt ins Auge“, meinte Erich Schwartze (WEG). Wenn Wald als Festsetzung an dieser Stelle irrelevant sei, dann könne es keine andere Entscheidung geben, als nach Paragraf 34 zu genehmigen.

Sven Gabbe (CDU) verwies auf Ängste in der Nachbarschaft über eine zu massive Bebauung mit vielen Wohneinheiten. Er stellte eine Begrenzung auf eine oder zwei Wohneinheiten zur Diskussion. Stadtbaurat Ralf Groß-Holtick wies darauf hin, dass das Grundstück auch geteilt werden könne. Wichtig sei, dass sich das neue Gebäude in den Bestand einfüge. Den Anregungen, dem Grundstückeigentümer durch einen Bebauungsplan Steine in den Weg zu legen, widersprach der Dezernent: „Nur weil er von seinem Recht Gebrauch macht?“ Wenn es sich einfüge, dann seien auch drei oder vier Reihenhäuser denkbar.

Wohnungsknappheit

Robert Brand (GAL/Linke) ordnete das Grundstück ein („Keine 100 Prozent 1-A-Lage“) und richtete den Fokus auf die Wohnungsknappheit. Unterstützung erhielt er dabei von Ibrahim Savci (CDU): „Wir können die Verwaltung besser in anderen Bereichen nutzen, um Bauland zu schaffen.“

Norbert Ricking (SPD und Ausschussvorsitzender) nahm seine Einordnung aus Sicht des Klimawandels vor: „Wir brauchen jeden Baum.“ So stimmten letztendlich zehn Ausschussmitglieder für den Verwaltungsvorschlag, zwei dagegen und vier enthielten sich.