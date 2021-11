Wünsche werden wahr

Foto:

Auch 154 Wünsche von Seniorinnen und Senioren warten in diesem Jahr darauf, von den Bürgern erfüllt zu werden. Ältere Menschen, die in Pflegeheimen und durch mobile Pflegedienste betreut werden, haben zum Teil dennoch finanzielle Sorgen oder wenig familiäre Unterstützung und Begleitung. Die entsprechenden Heime oder Pflegenden dürfen die betreffenden Senioren und Seniorinnen auswählen, um ihnen mit der Teilnahme an der Aktion Wunschbaum eine Freude zu ermöglichen. Teilnehmer sind in diesem Jahr das Bethesda-Seniorenheim, der Pflegedienst St. Antonius, die Caritas Epe, das Antonius-Stift Gronau, das Agatha-Domizil Epe, der City-Wohnpark Gronau, das Generationenbüro Epe und die Caritas Gronau. Wenn sich eine weitere Institution anschließen möchte, gegebenenfalls für das nächste Jahr, kann sie sich gerne an info@buergerstiftung-gronau.de wenden. Das Orgateam der Seniorenwunschbaumaktion besteht aus zwölf engagierten Menschen unterschiedlichen Alters und ist mittlerweile, im dritten Jahr der Aktion, in den Abläufen und Vorbereitungen schon eingespielt., Projektleiterin Annette Hoff wünscht sich für dieses Jahr, „dass alles so gut funktioniert wie in den letzten beiden Jahren. Hoffentlich beteiligen sich wieder so viele Menschen an der Aktion!“ Damit das Projekt gelingt, ist die Unterstützung der Bevölkerung gefragt: Wunschzettel anschauen und aussuchen kann man an folgenden Tagen: am 26. November von 9 bis 13 Uhr an der Galerie van Almsick, Wochenmarkt Epe, und am 27. November von 9 bis 13 Uhr auf dem Wochenmarkt Gronau. Anschließend dürfen die Päckchen (unter Anbringung des Wunschzettels) bis zum 11. Dezember beim Fachcenter Gerwens Epe oder im im Walter-Thiemann-Haus in Gronau abgegeben werden.