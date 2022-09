Würdige Erinnerung an die Opfer

Gronau/Epe

Zehntausende jüdische Menschen sind in der Zeit des deutschen Nazi-Regiems in das Ghetto Riga deportiert worden. Am 13. Dezember 1941 traf dieses Verbrechen auch 390 Personen aus Münster und dem Münsterland. Jetzt liegt eine Dokumentation dieser Vorgänge vor.

-dkm-