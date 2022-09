Yeah, yeah, yeah: Mode der 50er- und 60er-Jahre

Zu Gast ist Herman Nijhof. Er referiert über die Vergangenheit der Textilindustrie in Enschede. Sogar originale Beat­les-Damenkleider können bestaunt werden

Teilnehmende können sich auf eine anschauliche Veranstaltung freuen: Neben digitalen Bildern erwartet sie eine Präsentation von originalen Modeprodukten. Farbenfrohe Textildesigns der Firma Rigtersbleek-G.J. Van Heek & Zonen, sogar originale Beat­les-Damenkleider können bestaunt werden.

Nach dem bildunterstützten Vortrag bleibt wie gewohnt Zeit für Fragen und Austausch. Beiträge können dabei sowohl in niederländischer als auch in deutscher Sprache vorgetragen werden. Moderiert wird der Abend von Secil Arda-Schiffel. Willkommen sind Teilnehmende von beiderseits der Landesgrenze, die Spaß am kulturellen, gesellschaftlichen und sprachlichen Austausch haben, heißt es in einer Ankündigung.

Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr in der Stadtbücherei, Parkstraße 1. Getränke stehen bereit. Die Gebühr beträgt inklusive Getränk fünf Euro. Für Schülerinnen und Schüler sowie Studierende ist der Eintritt frei. Anmeldungen sind erbeten unter 02562 12666 (Euregio-VHS) oder per E-Mail (vhs@gronau.de).