Zahl der Anträge deutlich gestiegen

Die Wohngeldreform bringt eine Verdreifachung der Antragsberechtigten mit sich – so die Schätzungen von Experten. Das bedeutet einen enormen bürokratischen Mehraufwand für die Kommunalverwaltungen. Wie geht die Stadt Gronau mit der Herausforderung um? Die WN haben nachgefragt.

Seit Jahresbeginn ist das „Wohngeld-Plus-Gesetz“ in Kraft.

Die Wohngeldreform hat einen passenden Namen generiert: „Wohngeld-Plus-Gesetz“. Plus bedeutet „mehr“ – und das trifft gleich in mehrfacher Hinsicht zu: Es gibt seit Anfang des Jahres mehr Berechtigte. Nach Schätzungen des Städte- und Gemeindebundes NRW wird sich die Zahl der anspruchsberechtigten Haushalte verdreifachen. Schließlich gibt es auch mehr Geld, da sich die Höhe der Leistung im Durchschnitt verdoppelt. Schließlich – und das spüren in erster Linie die Verwaltungen – gibt es mehr Arbeit.