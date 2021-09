Zahl der Infizierten wieder gestiegen

Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten in Gronau ist am Wochenende um zwei gestiegen. Das geht aus einer Mitteilung des Kreises Borken hervor. Demnach gab es in der Stadt (Stand Sonntag 0 Uhr) 17 aktuell Infizierte (24 Stunden zuvor waren es 15 gewesen). Die Zahl der Gesundeten wird mit 68 (68) angegeben, die Zahl der Todesopfer, die seit Ausbruch der Pandemie mit dem Virus infiziert waren, liegt in Gronau bei sechs. In Schöppingen wurde ein neuer Fall gemeldet, dem acht gesundeten gegenüberstehen. In Heek blieb die Zeit der Infizierten mit fünf gleich. Sieben Infizierte sind genesen. In Ahaus sank die Zahl um zwei auf neun. 120 gelten als genesen.