Zehn Stimmen entscheiden

Bevor die Stimmergebnisse mit Namen auf den großen Videoleinwänden veröffentlicht wurden, wuchsen in der Video-Animation langsam Balken, die das Ergebnis optisch darstellten. Als diese letztendlich stehen blieben, zog ein Raunen durch die Bürgerhalle. Wer nicht an einem der vorderen Tische saß, der konnte meinen, es habe sich nach der Abstimmung, die am 24. Dezember online endete, eine Pattsituation ergeben. „Ich moderiere den Ball des Sports jetzt seit elf Jahren“, blickte Ingo Sanft auf die Zahlen. „Aber so eng war es noch nie.“ Er habe extra mit Urgestein Manfred Lenz, der an diesem Abend aus gesundheitlichen Gründen nicht dabei sein konnte, Kontakt aufgenommen. Auch dieser konnte sich nicht an eine so knappe Entscheidung erinnern. „Es sind nur zehn Stimmen, die zwischen dem ersten und zweiten Platz liegen“, baute Sanft den Spannungsbogen noch ein Stück weiter auf, bevor er eines der bestgehüteten Geheimnisse der Dinkelstadt lüftete: Mit 34,16 Prozent setzte sich am Ende der 28-jährige Tischler Florian Westers aus Epe durch. Mit seinem Alter gehört er definitiv zu den alten Hasen, aber noch lange nicht zum alten Eisen in seinem Sport. Der Skateboarder ging als deutscher Vizemeister ins Rennen. Nach der Schule war er sechs Jahre als Skater professionell unterwegs, bevor er in sein heutiges Berufsleben umsattelte. „Das richtige Skaten, das lernt man auf der Straße“, hatte er zuvor im Video-Einspieler zum Besten gegeben.

