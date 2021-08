Zeit für größere Investitionen

Himmlische Ruhe macht sich im Bürogebäude der Alfred Reimer GmbH breit. Das ändert sich schlagartig beim Betreten der angrenzenden Werkstatt, in der rund 30 Mitarbeiter mithilfe von CNC-Maschinen blitzblankem Edelstahl auf tausendstel Millimeter genau zu Leibe rücken.

Unternehmen in zweiter Generation

Von Achsköpfen für die Rüstungsindustrie über Anker für den Bergbau und Getriebeteilen für Windkraftanlagen bis hin zu Edelstahlteilen für die Lebensmittelindustrie gibt es nahezu nichts, was das Gronauer CNC-Metallzerspanungsunternehmen nicht herstellen kann.

Während die unterschiedlichsten Gewerbezweige durch die Corona-Pandemie vom Lockdown gezeichnet sind, scheint es bei der Alfred Reimer GmbH in Gronau ein Arbeitstag zu sein wie jeder andere. „Na ja, fast“, meint Geschäftsführer Rainer Reimer, der das Unternehmen in zweiter Generation gemeinsam mit seiner Schwester Monika Zellmann leitet.

„Das Hauptgebäude habe ich derzeit fast für mich alleine, da sich unsere Büromitarbeiter zu 70 Prozent im Homeoffice befinden. Gleiches gilt für die Konstruktions-Abteilung, in der die Angestellten zu 90 Prozent von zu Hause aus ihre Aufgaben erledigen. Lediglich in der Werkstatt herrscht reges Treiben, denn diese Arbeiten können nur vor Ort verrichtet werden“, erläutert Reimer beim Rundgang durch das Unternehmen, das von Alfred Reimer gegründet wurde und seit 1991 seinen Sitz im Gewerbegebiet „Am Berge“ an der Marie-Curie-Straße 2 hat.

Die Alfred Reimer GmbH bieten ihren Kunden Dreh- und Frästeile vom Prototyp bis zur Großserie. „Geht nicht, gibt’s nicht bei uns, dafür sorgen 53 qualifizierte Mitarbeiter sowie unsere 22 High-Tech-Maschinen. Drehteile werden sowohl von Stange als auch als Einlegeteile oder mit Roboterbeladung bearbeitet. Frästeile werden teilautomatisiert produziert“, gibt Rainer Reimer einen Einblick in die unterschiedlichen Verarbeitungstechniken. Anstatt während der Pandemie auf Sparkurs zu gehen, haben Monika Zellmann und Rainer Reimer die Zeit genutzt und sich für eine größere Investition entschieden. So befindet sich das 1983 von ihrem Vater gegründete Unternehmen gerade im Umbruch zur Reimer Group. „Um aus der Krise herauszukommen, werden vier neue Firmen entstehen. Damit bieten wir Kunden von der kompletten Produktentwicklung bei der ‚Reimer Engineering‘, über die Lohnfertigung und Montage in der ‚Reimer Machining‘, der Vertriebs- und Serviceunterstützung mit der ‚Reimer Services‘ sowie der alles rund um Finanzierung, Leasing und Versicherungen umfassenden ‚Reimer Finance‘ ein Komplettpaket an Leistungsfähigkeit. Auf diese Weise sollen sämtliche Arbeitsplätze erhalten bleiben und Auszubildende den Beruf des CNC-Zerspanungsmechanikers von der Pike auf erlernen können. Im Sommer sollen drei weitere Jugendliche ihre Ausbildung bei uns beginnen“, so die Geschäftsführer.