Zeitgemäßes Bürogebäude

Dazu hat das Gronauer Unternehmen nach eigener Darstellung die Grundstücke von der Stadt erworben.

Vorausgegangen war die öffentliche Ausschreibung der Stadt Gronau zum Verkauf zweier unbebauter Flächen. Das Hoff-Team aus der Bahnhofstraße erhielt mit seinem Nutzungskonzept und dem Architekturentwurf in Verbindung mit dem Angebotspreis den Zuschlag.

Überzeugt hatte der Wettbewerbsbeitrag als Gesamtkonzept mit seinem umfassenden Fokus auf den Aspekt der Nachhaltigkeit. Der Entwurf führe die komplexen Anforderungen an eine zukunftsorientierte Immobilie in seiner klaren Formensprache ansprechend zusammen und leiste als Aushängeschild für nachhaltige Bauweise seinen Beitrag zur Standortaufwertung, so Ingo Hoff. Bürgermeister Rainer Doetkotte begrüßt die Entwicklung im Bahnhofsquartier, die mit der Errichtung eines zeitgemäßen Bürogebäudes einhergeht. Der Standort am Bahnhof und der Mobilstation sei für moderne und zukunftsorientierte Arbeitsplätze hervorragend geeignet.