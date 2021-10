Zeuge kämpft mit Einbrecher

Der Polizei ist ein mutmaßlicher Serieneinbrecher ins Netz gegangen. In der Nacht zum Montag hörte Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Beckerhookstraße hörte in der Nacht zum Montag verdächtige Geräusche aus dem Kellergeschoss. Als er nach dem Rechten sah, traf er auf einen Mann. Dieser hatte bereits einen Kellerraum aufgebrochen, zwei weitere Kellerräume betreten und Diebesgut bei sich. Der Zeuge hielt den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Bei dem Mann handelt es sich um einen polizeibekannten Gronauer. Der 41-Jährige wehrte sich, sodass es zum Kampf zwischen ihm und dem Zeugen kam. Diesen gewann der Zeuge, dessen Partnerin ihn unterstützt und zudem den Fluchtweg versperrt hatte. Die Polizeibeamten nahmen den Beschuldigten vorläufig fest.

Der Tatverdächtige hatte einen Rucksack dabei, indem sich ein sogenannter Totschläger befand. Zudem wurde bei ihm eine geringe Menge Kokain gefunden. Der 41-Jährige war mit einem gestohlenen Fahrrad zum Tatort gefahren. Unter dem Fahrradsattel war ein Stemmeisen befestigt. Alle Beweismittel wurden sichergestellt.

In der Nacht sowie in den Tagen und Wochen zuvor war es in Gronau zu einer Vielzahl gleichgelagerter Delikte gekommen. Drei können dem 41-Jährigen bereits konkret zur Last gelegt werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei vom Mittwoch.

Der zuständige Haftrichter lehnte die Anordnung einer Untersuchungshaft gegenüber der Staatsanwaltschaft ab, sodass kein entsprechender Antrag gestellt und der Gronauer wieder auf freien Fuß gesetzt wurde. Die Ermittlungen zu möglichen weiteren Taten des Beschuldigten dauern an.