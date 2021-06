Ziel: Negativ-Zinsen vermeiden

Im vergangenen Jahr wurden die Voraussetzungen geschaffen, in diesem Jahr fanden sie Anwendung: Nachdem das genossenschaftliche Geldinstitut im Jahr 2020 seine Vertreterversammlung in schriftlicher Form durchgeführt hatte, fand jetzt eine Teilrückkehr ins Präsentformat statt: Vorstand und Aufsichtsrat kamen auf dem Tobit-Campus in Ahaus zusammen. Die Veranstaltung wurde für die Mitglieder ins Internet gestreamt.

Es gibt ein Damokles-Schwert, das auch über der Volksbank Gronau-Ahaus schwebt: Negativ-Zinsen. Frank Overkamp, Vorstandsvorsitzender, des genossenschaftlichen Geldinstituts, machte bei der Vertreterversammlung keinen Hehl daraus, dass seine Bank darauf reagieren muss. Minus 0,5 Prozent – das bedeutet heute bereits, dass gewerblich Anleger zu Zahlungen herangezogen werden. „Unser Ziel ist aber, dass wir Negativ-Zinsen für möglichst all unsere Kunden vermeiden“, betonte der Vorsitzende. Seinen Vorstellungen nach sollen 90 bis 95 Prozent der Kunden davon verschont bleiben.

„Ausschließen kann ich, dass wir Kleinstbeträge – also beispielsweise Kindersparbücher – heranziehen.“ Angesichts auch künftig stattfindender Sparwochen wolle man ein Signal setzen, Verwahrentgelte vermeiden. „Mit regelmäßigen Sparen kann man was bewirken“, betonte Overkamp. „Wir sparen in Wertpapierfonds.“ Die eigene Anlagestrategie der Volksbank könne auch für Kunden eine interessante Option darstellen.

Erfolgreiche Strategie

Und dabei handelt es sich offenbar um einen Baustein einer erfolgreichen Strategie: „Das Geschäftsjahr 2020 schließt an die solide Entwicklung der Vorjahre an“, erklärte Overkamp das Zahlenwerk. Das Wachstum sei stärker als erwartet. Die Bilanzsumme wuchs um 9,8 Prozent auf knapp 3,7 Milliarden Euro, die Kundeneinlagen nahmen um 13,1 Prozent auf 1,97 Mrd. Euro zu. Zurückgegangen ist allerdings der Zinsüberschuss um 1,7 Prozent auf 61,2 Mio. Euro. Gesteigert wurde das Eigenkapital um 30 Mio. Euro auf 334 Mio Euro.

4,6 Mio. Euro Bilanzgewinn

„Erstmals betragen die Kundenforderungen über drei Milliarden Euro“, hob Overkamp als Besonderheit hervor. Erwirtschaftet wurde das alles mit 328 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (minus eins im Vergleich zum Vorjahr“).

Mit nur einer Gegenstimme bei 136 Zustimmungen und einer Enthaltung stimmten die Mitglieder dem Vorschlag über die Verwendung des Bilanzgewinns von rund 4,6 Mio Euro zu. 2,4 Mio. Euro fließen demnach in die gesetzliche Rücklage, gut 1,2 Mio. Euro in andere Rücklagen. Wichtig für die mittlerweile 34 659 Mitglieder (plus 1073): Sie erhalten auf ihre jeweiligen Einlagen eine Dividende von drei Prozent, dazu kommt als Ausgleich für die ausgefallene Ausschüttung im vergangenen Jahr ein Bonus, so dass sie insgesamt 5,7 Prozent erhalten. Die Summe der Gesamtausschüttung beträgt 1 042 057,84 Euro.

Ausgegeben wurden im vergangenen Jahr 450 000 Euro an Spenden und Sponsoring, informierte das Geldinstitut.