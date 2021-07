Zigaretten gestohlen

Am Montagmorgen beobachtete ein Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes an der Gildehauser Straße einen Mann, der eine große Menge Zigarettenschachteln in einen Stoffbeutel packte und, ohne diese zu bezahlen, den Kassenbereich passierte. Der Zeuge hielt den Mann an und zog die Polizei hinzu. Bei dem Dieb handelt es sich um einen in Halberstadt untergebrachten 32-Jährigen. In dem Stoffbeutel befanden sich 39 Zigarettenschachteln. Der 32-Jährige war mit einem Auto eines Bekannten unterwegs. In dem Fahrzeug fanden die Beamten einen Rucksack mit weiteren 43 mutmaßlich gestohlenen Zigarettenschachteln. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, teilte die Polizei mit.