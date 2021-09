Auftritt zum Jahreswechsel in Enschede auf

Ein Zirkus mit Top-Artisten ist nach wie vor ein Spektakel: Illusionisten, Jongleure, Clowns, Trapezkünstler und viele andere treten auf. Doch was, wenn man eine Sehbehinderung hat oder blind ist? Muss man dann auf die zirzensische Atmosphäre verzichten? Beim Weihnachtszirkus in Enschede nicht. In einer der 29 Vorstellungen wird es für diese Zielgruppe ein spezielles Angebot geben.