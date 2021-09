Zoff statt sachlicher Debatte

Gronau

Die Frage, wie es mit der Bernhard-Overberg-Schule in Epe weitergeht rückte am Mittwochabend im Hauptausschuss in den Hintergrund. Verbale Attacken führten zu einer vorzeitigen Beendigung der Diskussion, die allerdings im Rat noch eine Fortsetzung erfahren wird.

-guk-