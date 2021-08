Zu Besuch mit dem Tablet

„Ach, das ist aber lieb von ihr“, freut sich Maria Damer über eine Nachricht ihrer Nichte auf dem Tablett und lacht dabei über das ganze Gesicht.„Das finde ich auch. Was wollen wir ihr denn mal antworten?“, fragt Wolfgang Averbeck, Hausleiter des St. Antonius-Stifts

Digitale Kommunikation in den Altenhilfe-Einrichtungen des St. Antonius-Hospitals

. „Ihre Nichte hat auch noch einen Musikwunsch für Sie: ‚Immer wieder geht die Sonne auf´ von Udo Jürgens. Das spiele ich morgen nur für Sie“, verspricht Averbeck der 88-jährigen Bewohnerin nicht zu viel, denn mit seinem „rollenden Radio“ besucht er die Bewohnerinnen und Bewohner, um musikalische Grüße der Angehörigen zu übermitteln.

In Zeiten von Corona hat die digitale Kommunikation mit Angehörigen Einzug gehalten in den Altenhilfe-Einrichtungen der St. Antonius-Hospital Gronau GmbH.

Das strikte Besuchsverbot zum Schutz von Bewohnern und Mitarbeitenden in den Altenhilfe-Einrichtungen ist weiterhin zwingend erforderlich. Die Situation stellt alle Beteiligten vor große Herausforderungen, denn für die alten Menschen hat der regelmäßige Kontakt zur Familie besonders hohe Bedeutung. Routinen und Rituale sind für die meisten alten Menschen sehr wichtig und tragen zum allgemeinen Wohlbefinden bei.

Traurig ohne Kontakte

Nicht jeder Bewohner versteht jedoch, warum die Kinder oder Enkel derzeit nicht zu Besuch kommen dürfen. So lässt sich einem an Demenz erkrankten Menschen schwer vermitteln, dass sich das gesamte Leben derzeit im Ausnahmezustand befindet.

Andere Bewohnerinnen und Bewohner sind vielleicht traurig, weil der gewohnte Kontakt nicht aufrecht gehalten werden kann. Trotzdem läuft das Leben in den Altenhilfe-Einrichtungen der St. Antonius-Hospital Gronau GmbH geregelt und ruhig weiter. Dazu tragen auch die neu angeschafften Tablet-Computer bei, mit denen der Kontakt zu Angehörigen aufrecht gehalten werden kann.

Alle St. Antonius-Altenhilfeeinrichtungen wurden mit Tablets und entsprechender Technik ausgestattet. Nach anfänglicher Scheu bei manch einem Bewohner freuen sich jetzt alle darüber, in unterschiedlicher Weise mit den Lieben zu Hause in Kontakt zu treten.

Völlig neue Erfahrungen

Und es gibt völlig neue Erfahrungen: Dank der Technik kann man jetzt auch mal zu Hause bei den Kindern und Enkeln in Köln oder Stuttgart „hereinschauen“. Die Livevideo-Funktion des Messenger-Dienstes macht’s möglich.

„Für unsere Bewohnerinnen und Bewohner ist das eine ganz tolle Sache“, freut sich Dorothee Freermann, die sich im St. Agatha-Domizil Epe um die Koordination kümmert. „Es fließen nicht selten Tränen auf beiden Seiten der Leitung – aber auch mal vor Lachen“, weiß die Mitarbeiterin des Gruppenübergreifenden Dienstes. „Wir sind total froh darüber, dass uns die Hilfsmittel in dieser schwierigen Zeit zur Verfügung stehen. Das wird super angenommen. Neulich hatten wir mal den Sohn, die Enkelin und den Hund Schröder, den hier fast jeder kennt, auf dem Monitor. Das war ein großes Hallo“, berichtet Freermann lachend.

Anja Doetkotte ergänzt: „Es gibt wirklich viele anrührende Momente. Da uns leider nur ein Tablet zur Verfügung steht, haben wir einen Plan erarbeitet, dass jeder mal drankommt“, berichtet die Hausleiterin des St. Agatha-Domizils und erklärt: „Für jede Hausgemeinschaft haben wir eine eigene Gruppe gegründet und versorgen über diesen Kanal jeweils einen Angehörigen unserer Bewohner regelmäßig mit einem Wochenbericht über Aktivitäten und Aktionen, wie Musik im Garten und anderes. Dieser Ansprechpartner verteilt dann seinerseits die Informationen in seiner Familie. Das klappt sehr gut“, freut sich Anja Doetkotte. „Wenn mal jemand ganz privat mit seinem Angehörigen sprechen will, übernehmen die Alltagsbegleiter die Koordination.“

Manchmal auch ein längeres Schwätzchen

Gleiches berichtet Klaus Plietker vom Dorotheenhof in Epe: „Das Angebot kommt sehr gut an. Die Alltagsbegleiter kümmern sich darum, dass alles läuft und stellen zu einem vereinbarten Zeitpunkt den Kontakt her. Manchmal reicht es auch, sich einfach nur einmal zu sehen. Bei einem anderen Bewohner wird es auch mal ein längeres Schwätzchen. Das liegt ganz daran, wie fit die Bewohner sind. Es gibt sogar die Möglichkeit, eine Digitale Sprechstunde durchzuführen. Dr. Knüvener macht das zum Beispiel. Das kann eine enorme Erleichterung für alle sein und funktioniert ganz gut“, erklärt Plietker.

Auch Marion van der Wals, Hausleiterin des Katharinen-Stifts in Alstätte, freut sich: „Vor einigen Wochen wäre es für uns wohl wenig vorstellbar gewesen, dass unsere Bewohnerinnen und Bewohner auf diese Weise mit ihren Angehörigen kommunizieren würden. Umso mehr freuen wir uns darüber, dass das sehr gut angenommen wird. Alle sind begeistert“, berichtet Marion van der Wals.

„Besonders freuen wir uns darüber, dass wir durch eine Spende der Rotarier Ahaus über ein zusätzliches Gerät verfügen. So können noch mehr Bewohnerinnen und Bewohner die Möglichkeit nutzen, regelmäßig mit ihren Lieben zu kommunizieren.“