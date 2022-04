Zu viele Hintertürchen

Feuer fasziniert die Menschen seit jeher und hat sich – um im Bild zu bleiben – tief in die Kulturgeschichte der Menschheit eingebrannt. Ein Feuer wärmt, schützt vor wilden Tieren und bringt Licht in die Dunkelheit. Im Kleinen treibt es Maschinen und Fahrzeuge an. Die Macht des Feuers wird auch als Waffe genutzt: vom mittelalterlichen Brandpfeil über den Flammenwerfer bis hin zu modernen Raketen, die abge„feuert“ werden. Feuer und Flammen sind auch symbolisch aufgeladen: In einigen Kulturen werden Tote verbrannt, in vielen Gotteshäusern brennen Kerzen, in der christlichen Kultur sind Martins-, Oster- und Johannisfeuer verwurzelt.

