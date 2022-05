Zu wertvoll für eine Verwaltung

Raum für Start-Ups wird in Gronau benötigt. Im ursprünglichen Gründerzentrum hat sie allerdings die Stadtverwaltung mit verschiedenen Funktionen breit gemacht und könnte es für neue Firmen zu einem verschlafenen Dornröschen-Schloss werden lassen. So schnell wie möglich raus mit der Verwaltung sollte die Devise lauten.

Wenn Sie als Privatperson in einem Haus wohnen, dass in die Jahre gekommen ist, und nur dann renoviert werden kann, wenn sie komplett ausziehen – was ist dann wahrscheinlich ihr Ziel? Genau: Kurz irgendwo unterkommen, zügig renovieren und dann schnell wieder hinein.