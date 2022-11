Züchterische Vielfalt erfreut das Auge des Betrachters

Ein Huhn legt jeden Tag ein Ei und sonntags auch mal zwei – so hat man es, frei nach Willy Fritsch, vielleicht noch im Ohr. Aber nicht alles, was man so vor sich hersummt, entspricht auch den Tatsachen. Jedenfalls ist das tägliche Ei nicht wirklich das, worum es den Züchtern des RGZV Gronau und den Alstätter Zuchtkollegen, die sich an der Schau in Epe beteiligten, geht. Sie erfreuen sich eher an der Schönheit der Tiere. Und dafür muss man natürlich auch ein bisschen was für tun: „Vom Küken bis zum ausgewachsenen Tier gehen schon einige Sack Futter durch und da kann man auch nicht irgendwelches nehmen”, erzählt RGZV-Vorsitzender Michael Wessendorf.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet