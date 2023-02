Zügige Expertise ohne Verlegung

Gronau/Münster

Mit ihrer Aufnahme in das medizinische Förderprojekt „Expert“ erweitert die Klinik für Orthopädische Chirurgie und Traumatologie am St.-Antonius-Hospital ihre medizinischen Möglichkeiten: „Wir bekommen schnell Zweitmeinungen und interdisziplinäre Therapieempfehlungen für unsere Patienten, ohne dass eine Verlegung der Patienten erforderlich ist“, zeigt sich Dr. med. Richard Buchen, Chefarzt der Fachklinik, zufrieden darüber, jetzt Partner in einem innovativen Netzwerk von Kliniken und Medizinern zu sein.

