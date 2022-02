Zugstörung verursacht Verkehrschaos

Ein liegengebliebener Zug hat am Montagabend zu einem Verkehrschaos in Enschede geführt.

Der Talent war zwischen Enschede und Glanerbrug offenbar wegen eines technischen Defekts liegengeblieben, berichtet der Twentsche Courant Tubantia. Nicht nur der Zugverkehr auf der Strecke fiel dadurch für rund anderthalb Stunden aus. Die Schranken an mehreren Bahnübergängen in Enschede – darunter auch an der vielbefahrenen Oldenzaalsestrat – hatten sich automatisch geschlossen. Der Autoverkehr musste die Übergänge umfahren. Der Zug wurde gegen 21.30 Uhr in den Enscheder Bahnhof zurückgefahren. Im Zug saßen einige Dutzend Fahrgäste.