Zuhause in der Galerie van Almsick

An den schwarzen Wänden der ehemaligen Galerie van Almsick hängen farbintensive Bilder von Jan te Wierik. Ein Porträtfoto des vor drei Jahren verstorbenen Georg van Almsick steht auf einer Staffelei. Der Galerist – Gründungsmitglied der Bürgerstiftung Gronau und lange Zeit im Stifterrat aktiv – hatte der Stiftung den Kunstbestand und das Gebäude hinterlassen. Ein Erbe, das die Stiftung dankbar angenommen hat: „Wir haben hier ein Zuhause“, sagt die Vorsitzende Felizita Söbbeke. Ein Zuhause, das in den kommenden Monaten renoviert und umgebaut wird. „Wir werden hier ein Büro etablieren und all das konzentrieren können, was derzeit bei einzelnen Mitgliedern untergebracht ist.“ Zudem soll ein Stiftungsmanager eingestellt werden, eine Art Geschäftsführer, der die ehrenamtlich tätigen Mitglieder entlastet, die Arbeit strukturiert, das Gebäudekonzept umsetzt und als zentraler Ansprechpartner dient.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch