Zukunftsplan Hoffnung

Die Absprachen sind getroffen: Zur Vorbereitung des Weltgebetstages in Gronau traf sich jetzt das Vorbereitungsteam. „Ich werde euer Schicksal zum Guten wenden…“ lautet in diesem Jahr das Motto.

Weltgebetstag in Gronau und in Epe

Das Vorbereitungsteam für den Weltgebetstag am 4. März in Gronau traf sich jetzt im Walter-Thiemann-Haus.

Der Weltgebetstag ist eine weltweite ökumenische Frauenbewegung. Menschen aus über 150 Ländern feiern ihn. Seit vielen Jahren wird der Weltgebetstag auch in Gronau gefeiert. So auch in diesem Jahr, und zwar am 4. März (Freitag) um 19 Uhr in der Ev. Stadtkirche.