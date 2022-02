Zum Abschluss eigene Artikel

Foto:

Schulhund liest Georgschülern aus der WN vor: Dies ist eine Schlagzeile! Das haben wir in unserem Zeitungsprojekt gelernt. Es ist aber auch eine „Ente“, denn „Lisbeth“ kann einiges – vorlesen gehört allerdings nicht dazu.,Für vier Wochen haben wir jeden Morgen die WN ins Klassenzimmer geliefert bekommen und gelernt, wie eine Zeitung aufgebaut ist, wer da so alles arbeitet und einiges mehr. In der Frühstückspause lesen wir gemütlich in der Zeitung und unterhalten uns über die Berichte. Wir haben auch schon Referate zu den journalistischen Darstellungsformen gehalten. Und nun schreiben wir einen eigenen Beitrag für die Zeitung über „Lisbeth“.,In unserer 4a hält das vierjährige Malteserweibchen uns auf Trab und sorgt für entspanntes Lernen. „Lisbeth“ gehört unserer Lehrerin und kommt regelmäßig mit in die Klasse. Wenn Frau Rensing Unterricht in anderen Klassen hat, darf „Lisbeth“ auch diese Klassen besuchen. „Lisbeth“ ist selbst zur Schule gegangen. Sie hat eine Ausbildung in „Tiergestützter Pädagogik“ gemacht und ist jetzt ein Schulbegleithund.,Damit es „Lisbeth“ bei uns gut geht, haben wir in unserer Klasse extra einen „Lisbeth-Dienst“ eingeführt. Wir stellen ihr Futter und Wasser hin, bereiten ihr Körbchen vor und empfangen sie mit Leckerlis. „Lisbeth“ verbreitet viel Freude im Klassenraum, und so macht das Lernen gleich mehr Spaß. Sie ist sehr verkuschelt und würde sich am liebsten den ganzen Tag streicheln lassen. Außerdem merkt sie es, wenn es jemandem mal nicht so gut geht. Dann geht sie zu demjenigen hin und lässt sich knuddeln. Dann ist man schnell wieder gut drauf. ,Seitdem „Lisbeth“ in unsere Klasse kommt, geben wir uns noch mehr Mühe, leise zu arbeiten, denn wir haben gelernt, dass Hunde empfindliche Ohren haben. Manchmal wünschten wir uns, wir hätten einen Stundenplan wie sie: Essen, Trinken, Schlafen, Kuscheln, Leckerlis bekommen . . .,Unsere Malteserhündin fühlt sich bei uns sehr wohl und wir sind sehr glücklich, dass „Lisbeth“ ein Teil unserer Klassengemeinschaft ist.