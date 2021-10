„Zum Glück war das Wetter nicht so gut“

Die Freibadsaison in Gronau und Epe ist seit einer Woche beendet. Eine Saison, die der Sprecher der Stadtwerke mit einer kleinen Portion Galgenhumor kommentiert. Aber es gab auch eine überraschend gute Nachricht in der Bilanz.

Schwimmen lernen im Freibad. Über 200 Kinder hatten in der Saison 2021 die Gelegenheit dazu, die sie zuvor im Hallenbad nicht hatten.

Mit Blick auf die just beendete Freibadsaison rettet sich Stefan Busch in Ironie: Corona habe die Bilanz natürlich ordentlich verhagelt, aber zum Glück sei ja auch das Wetter nicht so gut gewesen, sagt der Pressesprecher der Stadtwerke sinngemäß. Dann kommt er zu konkreten Zahlen, von denen eine aber doch sehr positiv ausfällt.