Zurück zum regulären Beratungsalltag

Die Verbraucherberatungsstelle in Gronau öffnet ab Montag wieder ihre Türen für Ratsuchende ohne Terminabsprache.

Die Beratungsstelle Gronau der Verbraucherzentrale NRW ist ab Montag (15. November) wieder an folgenden Servicezeiten zu erreichen: montags und donnerstags von 9 bis 12 Uhr sowie mittwochs und freitags von 9 bis 14 bzw. von 14 bis 18 Uhr für persönliche Kontakte, außerdem dienstags und donnerstags von 14 bis 18 Uhr telefonisch unter 02562 60869601. „Wir machen damit einen weiteren Schritt zurück in den regulären Beratungsalltag“, freut sich Annette Feistmann von der Verbraucherzentrale.

Zwar haben Ratsuchende den „Pandemie-Modus“ mit vorwiegender Beratung auf Distanz übers Telefon und über Online-Zugangswege gut und dankbar angenommen. Gerade bei komplexen Rechtsproblemen, fehlender technischer Ausstattung oder Sprachbarrieren sei eine persönliche Beratung aber von großer Bedeutung. „Seit wir wieder nach Terminvergabe persönlich beraten, konnten wir besonders Menschen in schwierigen Situationen zum Glück wieder mehr Hilfestellung bieten“, so Feistmann. „Wir sind sehr froh, dass wir nun auch wieder Ratsuchenden weiterhelfen können, die sich spontan bei uns informieren wollen, einen Ratgeber kaufen möchten oder direkt bei uns in der Beratungsstelle einen Termin für ein ausführlicheres Beratungsgespräch vereinbaren wollen.“

Um den Schutz vor Corona-Ansteckung weiterhin zu gewährleisten, gibt es weiterhin Abstands- und Hygieneregeln, die Ratsuchende und Mitarbeitende einhalten müssen. So ist der Zugang zu den Räumen der Gronauer Beratungsstelle nur mit medizinischer oder FFP2-Maske möglich und auf zwei Personen begrenzt.

Weiterhin Abstands- und Hygieneregeln

Eine komplexere Beratung ist außerdem nach wie vor nur unter Einhaltung der 3G-Regel und nach Terminvereinbarung möglich. Den Termin gibt es entweder vor Ort, telefonisch unter 02562 60869601 oder

01590 4566724 oder über das Kontaktformular auf verbraucherzentrale.nrw/gronau.

Die vergangenen Monate haben gezeigt, dass die von der Verbraucherzentrale angebotenen digitalen Alternativen zur persönlichen Beratung sehr gut funktionieren. Wer auf persönlichen Kontakt verzichten kann und technisch für den digitalen Austausch von Unterlagen und Korrespondenz ausgestattet ist, kann sich deshalb nach wie vor und in gleicher Qualität per Telefon oder online beraten lassen. Aktuelle und umfassende Informationen zu Verbraucherthemen gibt es außerdem im Internet.