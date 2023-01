Zurückbleiben ist keine Alternative

Was macht Gronau aus? Leitbildprozess soll in diesem Jahr abgeschlossen werden

Gronau

Die Stärken Gronaus herausarbeiten, eine zukunftsweisende Marke entwickeln und die Identifikation der Bürger mit ihrer Stadt stärken: Um diese Aspekte kreist der Leitbildprozess. Die Rückmeldungen aus einer Bürgerbeteiligung per Postkarte wurden just an die begleitende Agentur weitergegeben. Im nächsten Schritt sollen Vereine und Institutionen ins Boot geholt werden.