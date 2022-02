Zuschüsse für die eigene PV-Anlage

Stadt will Landesmittel an Bürger weiterreichen

Gronau

Der Weg zur eigenen PV-Anlage soll geebnet werden. Damit mehr Gronauer die Energie der Sonne nutzen, will die Stadt jetzt eine Landesförderung an die Bürger weitergeben. Gefördert werden neben Dachanlagen auch die so genannten Balkonkraftwerke.

Von Guido Kratzkeund