Zwei Festnahmen nach Einbruch

Die Polizei hat in der Nacht zum Mittwoch in Gronau zwei Tatverdächtige nach einem Einbruch in ein Geschäft an der Schulstraße festgenommen. Zeugen hatten gegen 1.15 Uhr die Polizei verständigt. Als diese eintraf, flüchteten zwei Personen zu Fuß vom Tatort. Die Polizeikräfte nahmen die Verfolgung auf und konnten zwei Flüchtige stellen.

Bei den beiden Tatverdächtigen handelt es sich um einen 40-Jährigen und einen 29-Jährigen, beide aus Gronau. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das zuständige Amtsgericht gegen den 40-Jährigen einen Untersuchungshaftbefehl.

Die Polizei sucht unterdessen drei Unbekannte, die ebenfalls an dem Einbruch beteiligt gewesen sein sollen: eine blonde weibliche Person sowie zwei männliche Personen, eine mit einer weißen Winterjacke bekleidet, die andere führte einen großen, grün-rot-schwarzen Rucksack mit sich. Hinweise erbittet die Kripo in Gronau,

02562 9260.

Bei dem 40-jährigen Festgenommenen handelt es sich um einen Mann, der bereits im Oktober an der Beckerhookstraße bei einem Einbruch an der Beckerhookstraße ertappt worden war. Er wehrte sich gegen den Zeugen, der ihn festhalten wollte. Es kam zum Kampf, den der Zeuge gewann. Dessen Partnerin hatte ihn unterstützt und zudem den Fluchtweg versperrt. Auch damals war der Verdächtige (dessen Alter die Polizei damals versehentlich mit 41 Jahren angab) festgenommen worden. Der Haftrichter hatte aber einen Antrag auf Untersuchungshaft abgelehnt, sodass der Mann freigelassen wurde.