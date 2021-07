Zwei Verletzte bei Zusammenstoß

Zwei Leichtverletzte und Sachschaden von insgesamt rund 8000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls in Epe am Dienstagabend.

Nach Darstellung der Polizei befuhr ein 60-Jähriger gegen 20.05 Uhr mit seinem Wagen den Windmühlenweg aus Richtung Metelner Damm kommend in Richtung Postbrückenweg. An der Kreuzung Windmühlenweg / Schelverweg kollidierte der Gronauer mit einem von links kommenden 42-Jährigen. Der ebenfalls in Gronau lebende Autofahrer hatte den Schelverweg aus Richtung Friedhof Epe befahren. Der Rettungsdienst brachte die Leichtverletzten in ein Krankenhaus. An der Kreuzung gilt die Regel „Rechts-vor-links“.