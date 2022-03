Zwei weitere Corona-Tote in Gronau

Im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion hat es zwei weitere Todesfälle in Gronau gegeben.

Wie der Kreis Borken mitteilt, starben eine Frau und ein Mann. Am Montag (0 Uhr) waren den Zahlen aus der Kreisstadt zufolge 1059 Menschen in Gronau und Epe akut mit dem Coronavirus infiziert, 30 weniger als 24 Stunden zuvor. 10 598 Menschen galten als gesundet (96 mehr als am Sonntag). Die Zahl der Neuinfizierten betrug somit 66. Im St.-Antonius-Hospital Gronau werden derzeit 13 Patienten behandelt, davon keiner auf der Intensivstation.