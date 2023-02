Zweifach seelenvoll – und geballt groovig

Was Yvonne Catterfeld mit Gronau zu tun hat? Nun, das verbindende Glied ist – wieder einmal – Udo Lindenberg. Die Gronauer Nachtigall schrieb den Song „Niemandsland“, den Catterfeld auf ihrem Album „Meine Welt“ veröffentlichte. Lindenberg singt mit. Außerdem standen beide mehrfach gemeinsam auf der Bühne. Nun kommt die Sängerin und Schauspielerin am 4. Mai (Donnerstag) im Rahmen der „Soul-Night“ des Jazzfestes zu einem Konzert nach Gronau.

Seit 2003 ist Catterfeld fester Bestandteil der deutschen Medien- und Musiklandschaft: Ob als Schauspielerin, Coach bei „The Voice of Germany”, Sängerin oder Songwriterin, Yvonne Catterfeld zeigt viele Facetten.

Viele Facetten

Nach einer musikalischen Auszeit schlug Yvonne Catterfeld mit ihrem achten Studioalbum ein neues musikalisches Kapitel auf: Auf dem Album „Change“, das im Dezember 2021 erschien, singt sie erstmals komplett auf Englisch und hat an jedem der Lieder mitgeschrieben. Manche stammen gänzlich aus ihrer Feder. „Change“ ist ein Album mit internationalem Sound zwischen Gospel, R&B und Soul.

Ordentliche Portion Blues und Soul

Der Konzertabend wird eröffnet von Phil Siemers. Der Singer-Songwriter schafft es, das Publikum mit seiner sanften und unaufgeregten Stimme sowie eingängigen deutschsprachigen Songs in den Bann zu ziehen. Mit einer ordentlichen Portion Blues und Soul sorgt er für den nötigen Groove, der zum Mittanzen einlädt. Wer Vergleiche mag, könnte auf Max Mutzke kommen, aber Phil Siemers geht seinen eigenen Weg. Er ist kein Dogmatiker, sondern einer, der aus seiner Liebe zum Jazz und zum Soul einen ganz eigenen Sound ableitet, den man in der deutschsprachigen Musik so bisher selten gehört hat, heißt es in der Ankündigung.

Einlass zu dem Doppelkonzert in der unbestuhlten Bürgerhalle ist am 4. Mai ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr mit Phil Siemers. Gegen 21.30 Uhr folgt Yvonne Catterfeld. Karten gibt es für 39 Euro plus Vorverkaufsgebühr unter anderem im Touristikservice Gronau.