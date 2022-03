Impfkampagne in Altenhilfeeinrichtungen des Antonius-Hospitals Gronau

In allen Altenhilfeeinrichtungen der St.-Antonius-Hospital Gronau GmbH wurde oder wird jetzt die bereits vierte Impfkampagne durchgeführt. Den Start machte das Katharinen-Stift und das Betreute Wohnen in Alstätte. In der vergangenen Woche wurde im Dorotheenhof und im St.-Agatha-Domizil in Epe geimpft. Dort erhielten auch die Gäste in den angegliederten Tagespflegen die zweite Auffrischungsimpfung. Im St.-Antonius-Stift in Gronau werden die Bewohnerinnen und Bewohner in der kommenden Woche erneut geimpft.

Die Wirksamkeit der Impfungen bestätigt Alexandra Brands. Sie ist Hausleiterin des Dorotheenhofs in Epe, das zur St.-Antonius-Hospital Gronau GmbH gehört. „Nach der ersten Booster-Impfung gab es in unserer Einrichtung zwar noch Fälle von Corona-Infektionen, aber dann nicht mehr schwerwiegende Verläufe. Zumindest waren aufgrund von Corona keine Klinikeinweisungen erforderlich. Auch die weitere Verbreitung des Corona-Virus ließ sich durch konsequent durchgeführte Hygienemaßnahmen in Grenzen halten.“

Wie schon bei den vorausgegangenen Corona-Schutzimpfungen, arbeiten die Mitarbeitenden der Einrichtungen Hand in Hand mit den hausärztlichen Praxen vor Ort. Zu festen Terminen werden alle Bewohnerinnen und Bewohner, für die eine Impfung empfohlen ist, in den Einrichtungen geimpft.

Die Akzeptanz dafür ist groß. Die Leiterin der Tagespflege im Gronauer Franziskus-Haus, Neziha Yildirim, hat etwa mit einem Informationsschreiben die Tagespflegegäste und deren Angehörige motiviert, die für den Personenkreis empfohlene Impfung durchführen zu lassen. „Es war überhaupt kein Problem, die Gäste von der Sinnhaftigkeit der Impfung zu überzeugen. Alle Gäste sind entweder bereits geimpft oder haben schon einen Termin für die Impfung bei ihrem Hausarzt vereinbart.“

Auch Ralf Flege zieht als Verantwortlicher für den Fachbereich Altenhilfe der St. Antonius-Hospital Gronau GmbH eine positive Bilanz: „Die Impfungen in unseren Häusern laufen Dank der guten Zusammenarbeit mit den hausärztlichen Praxen reibungslos und nach vier Durchläufen auch routiniert ab. Entscheidend sind die positiven Effekte der Impfung, die wir in unseren Einrichtungen erleben. Die Impfung schützt gut vor schweren Erkrankungen durch das Corona-Virus und reduziert die Ansteckungsgefahr. Wer sich impfen lässt, schützt sich und seine Mitmenschen.“

Hintergrund: Die ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt eine zweite Auffrischungsimpfung für besonders gefährdete Personengruppen. Dazu gehören Menschen ab dem 70. Lebensjahr und alle Bewohnerinnen und Bewohner in vollstationären Pflegeeinrichtungen sowie Betreute in Tagespflegeeinrichtungen. Für die Mitarbeitenden in den Altenhilfeeinrichtungen ist die zweite Auffrischungsimpfung ebenfalls sechs Monate nach der ersten Auffrischungsimpfung empfohlen. Das erklärte Ziel der Empfehlungen ist es, möglichst viele schwere Krankheitsverläufe zu verhindern. Außerdem führen die Auffrischungsimpfungen zu einer niedrigen Virenlast. Dadurch verringert sich die Ansteckungsgefahr.