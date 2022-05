Zwischen erstem Spatenstich und Grundsteinlegung

Bürgermeister Rainer Doetkotte (r.) steckte einen Anstecker mit dem Stadtwappen als Erinnerungsstück neben den Bauzeichnungen und einer Tageszeitung von heute in die Zeitkapsel hinein.Die Vertreter verschiedener am Bau beteiligter Institutionen griffen zur Schippe und holten zum symbolischen ersten Spatenstich aus.Während im Erdgeschoss schon neue Stützpfeiler errichtet werden, sind an Altbauteilen noch Zeichnungen aus der „Lost Place“-Zeit deutlich sichtbar.

Ein klassischer erster Spatenstich war es eigentlich nicht – denn dafür sind die Sanierungs- und Neubauarbeiten an der Weißen Dame schon zu weit vorangeschritten. Und auch die Grundsteinlegung, zu der am Donnerstagmittag eigentlich eingeladen worden war – sie war eigentlich gar keine: Es wurde zwar eine Zeitkapsel an die Bauleitung überreicht, der Bereich, in dem sie später eingemauert werden soll, ist noch nicht so weit, dass die Maurerkelle dort schon in die Hand genommen werden konnte. Was aber bei der – nennen wir es einfach mal „Baufortschrittsveranstaltung“ – den Besuchern präsentiert werden konnte, das sorgte durchaus für Begeisterung.