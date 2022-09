Zwischen nutzen und ausnutzen

Der Ausbildungsmarkt hat sich gedreht. Waren es früher die Jugendlichen, die sich mühevoll auf die Suche nach einem Arbeitgeber begeben mussten, so ringen heute die Firmen um gute Nachwuchskräfte. Das sorgt dafür, dass auch bei einer Ausbildungsmesse wie der Fida die Anforderungen sich wandeln. Denn die Chancen sind groß.

Es gibt Bereiche in der Wirtschaft, in denen der Fachkräftemangel mit Händen zu greifen ist. Wer von einem Handwerker nur eine Kleinigkeit erledigt haben möchte, der wird häufig auf einen Termin vertröstet, bis zu dem sich das Problem hoffentlich von selbst gelöst hat. Dies geschieht nicht zwingend, weil der Unternehmer den Auftrag nicht annehmen möchte; vielmehr hat er einfach keine freien Kapazitäten und möchte es seinem Team nicht zumuten, weitere Überstunden zu leisten. Denn auch bei vielen Mitarbeitern hat das Thema Work-Life-Balance deutlich an Bedeutung zugenommen.