Zwischen Proberaum und Backofen

Gronau

Nicht nur musikalisch wollen die Aktiven des Evangelischen Posaunenchores und Spielmannszuges der Erlöserkirche in diesem Jahr den Weihnachtsmarkt in Gronau bereichern. In einer eigenen Hütte sollen zudem selbstgebackene Plätzchen und die CD „In dulci jubilo“, eine Aufnahme aus dem vergangenen Jahr, zum Verkauf kommen. Alles für den guten Zweck, versteht sich.