Gronau

Hin und her gerissen zwischen Hoffnung, Zorn, Staunen und Angst – so beschreibt die 25-jährige gebürtige Iranerin Alina ihren Gemütszustand in diesen Tagen. Vor sechs Jahren flüchtete sie aus dem Land am persischen Golf, das die größte Protestbewegung seit Bestehen der islamischen Republik erlebt, nach Gronau. Alina möchte sie unterstützen - so gut, wie aus dem Ausland nur möglich ist.

Von Ralph Schippers