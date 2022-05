Zwischenbilanz nach einem Jahr

Die Zwischenbilanz fällt zwar positiv aus. Daraus entwickelt sich aber keine Automatismus für die Zukunft. Offen ist die Frage, ob das G-Mobil nach dem Ende der Förderung im kommenden Jahr eingestampft werden soll, oder wieviel Geld die Politik vor für ein neues System zur Verfügung stellen will.

Wenn das G-Mobil auch im kommenden Sommer noch durch Gronau rollen soll, dann muss die Politik in diesem Jahr dafür die Weichen stellen. Allerdings kostet das derzeit im Versuch erprobte Modell deutlich mehr als der frühere Stadtbus.

Wie geht es mit dem G-Mobil weiter? Bis zum 31. Mai 2023 läuft noch die Förderung des Mobilitätsprojekts in Gronau. Spätestens nach der Sommerpause muss sich die Gronauer Politik allerdings festlegen, wie es vor Ort weitergehen soll. Ein Jahr nach der Einführung beschäftigten sich die Mitglieder des Verkehrsausschusses in ihrer Sitzung am Mittwoch mit dem Thema und nahmen sich ausführlich Zeit für Nachfragen und Anregungen.