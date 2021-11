Zwischenstand zum Klimaschutzkonzept

Über den Stand des Klimaschutzkonzeptes informiert die Stadt Gronau in einer öffentlichen Veranstaltung am 30. November um 18 Uhr. Dabei erhalten Interessierte die Möglichkeit, die weitere Schwerpunktsetzung mitzugestalten.

Mithilfe eines integrierten Klimaschutzkonzeptes entwickelt die Stadt Gronau Maßnahmen für den Klimaschutz vor Ort. Das Projekt startete im Februar. Während mit der Online-Ideenkarte sowie einer Reihe an Klimawerkstätten bereits zahlreiche Maßnahmenvorschläge gesammelt wurden, dient die Zwischenveranstaltung der Präsentation der Ergebnisse sowie der Diskussion des bisherigen Maßnahmenkatalogs und der weiteren Schwerpunktsetzung. Dazu lädt die Stadt Gronau in die Bürgerhalle ein. Bis Sonntag (21. November) können sich Interessierte über die städtische Internetseite gronau.de/klimaschutz, per E-Mail an klimaschutz@gronau.de oder unter 02562 12471 für die Veranstaltung anmelden.

Zu den bisher erarbeiteten Ergebnissen zählt die sogenannte Energie- und Treibhausgasbilanz, die den Ausstoß von auf dem Stadtgebiet verursachten Klimagasen wie CO 2 darstellt. Auf dieser Basis lässt sich schlussfolgern, bei welchen Sektoren besonderer Handlungsbedarf besteht.

„Diese Berechnungen zeigen, welche CO 2 -Einsparung und Ausweitung der Erneuerbaren Energien hier in den nächsten 25 bis 30 Jahren möglich sind.“, erklärt Carolin Wicke, Klimaschutzmanagerin der Stadt Gronau. „Dabei werden zwei Optionen einander gegenübergestellt: ‚Was passiert, wenn wir weitermachen wie bisher?‘ und ‚Was können wir erreichen, wenn wir jetzt anfangen, lokal eine konsequente Klimapolitik durchzusetzen?‘. Darauf aufbauend können Ziele für den kommunalen Klimaschutz formuliert werden.“

Anschließend wird es praxisbezogener: Die Teilnehmenden können die Maßnahmenvorschläge, die aus der bisherigen Beteiligungsphase hervorgegangen sind, diskutieren und mit ihrem Smartphone bewerten. Dies betrifft Maßnahmen in den vorläufigen Handlungsfeldern „Energie“, „Klimabildung und Konsum“, „Wirtschaft“, „Planen, Bauen, Sanieren“, „Klimaanpassung“ und „klimabewusste Stadt Gronau“. Konkrete Maßnahmen zum Handlungsfeld „Mobilität“ können bei diesem Termin noch nicht behandelt werden, weil diese im Rahmen des Mobilitätskonzepts erst Anfang 2022 erarbeitet werden.